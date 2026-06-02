به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر حسن‌زاده اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از گونه‌های جانوری در فصل زادآوری قرار دارند، هرگونه ایجاد سر و صدا، تردد بی‌ضابطه و ورود به زیستگاه‌های طبیعی می‌تواند آرامش حیات وحش را برهم زده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

وی افزود: آسیب‌های ناشی از سافاری تنها به مزاحمت برای جانوران محدود نمی‌شود، بلکه عبور خودروهای آفرود از مسیرهای طبیعی موجب تخریب پوشش گیاهی، فشردگی خاک و افزایش فرسایش می‌شود؛ موضوعی که در بلندمدت توان بازسازی و احیای اکوسیستم‌های طبیعی را کاهش می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به حساسیت فصل بهار و اوایل تابستان برای گونه‌های جانوری خاطرنشان کرد: ورود ناگهانی خودروها، صدای موتور و تجمع گردشگران می‌تواند موجب فرار حیوانات از زیستگاه‌های اصلی، رها شدن لانه‌ها و آسیب به فرآیند زادآوری حیات وحش شود.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری باید بر پایه اصول حفاظت از طبیعت باشد، گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری طبیعی زمانی ارزشمند است که به تخریب منابع و زیستگاه‌های ارزشمند منجر نشود.

وی اظهار کرد: برگزاری هرگونه تور سافاری در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان گلستان ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان همچنین بر ضرورت رعایت مسیرهای مجاز، پرهیز از ورود به مناطق حساس و احترام به حیات وحش تأکید کرد و افزود: حفظ تعادل میان گردشگری و حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه گردشگران و فعالان این حوزه است.

وی یادآور شد: بسیاری از زیستگاه‌های طبیعی کشور پس از سال‌ها خشکسالی و فشارهای انسانی، فرصت محدودی برای احیا پیدا کرده‌اند و تداوم فعالیت‌های مخرب می‌تواند این فرصت را از طبیعت سلب کند؛ در حالی که تخریب یک زیستگاه ممکن است تنها در چند ساعت رخ دهد اما بازسازی آن سال‌ها زمان برد.