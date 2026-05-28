به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پوراسماعیلی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از محل برگزاری نمایشگاه بیعت ویژه عید غدیر با اشاره به آمادهسازی آن در حوزه مقاومت بسیج پنج شهری برادران سپاه ناحیه مرکزی رشت، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ غدیر و نشاط اجتماعی و با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
وی افزود: این نمایشگاه میدانی فرصتی ارزشمند برای تکریم معارف دینی و ایجاد فضایی شاد و معنوی برای خانوادههاست.
معاون فرهنگی هنری سپاه قدس گیلان، آشنایی نسل جوان با سیره اهلبیت و تقویت روحیه امید و نشاط در جامعه را از اهداف این رویداد برشمرد و گفت: برپایی غرفههای پذیرایی، اهدای هدایای فرهنگی و ویژه کودکان از دیگر برنامههای این نمایشگاه است.
به گزارش مهر، این نمایشگاه روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در میدان دوم شهرک مسکن (شهرک مهر) رشت برگزار میشود. برنامههای آن از ساعت ۱۸ آغاز شده و مراسم اصلی از ساعت ۲۱ شروع میشود.
