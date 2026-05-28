به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیماییصراف بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان زنجان با تأکید بر حرکت نظام آموزش عالی به سمت حکمرانی هوشمند، گفت: حکمرانی بدون داده، تصمیمگیری را به سمت اقدامات تصادفی سوق میدهد؛ از اینرو وزارت علوم برای تحقق حکمرانی هوشمند، نیازمند دادههای دقیق، پاکیزه و قابل اتکا است.
وی با اشاره به رویکرد جدید وزارت علوم در حوزه حکمرانی دادهمحور، اظهار کرد: امروز اداره دانشگاهها و نظام آموزش عالی بدون اتکا به دادههای صحیح و تحلیل علمی امکانپذیر نیست و تصمیمگیری بدون داده، ممکن است گاهی به نتیجه برسد و گاهی نیز با شکست مواجه شود.
سیماییصراف بر ضرورت حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای مسئلهمحور، اجتماعی و هوشمند تأکید کرد و گفت: آینده آموزش عالی متعلق به دانشگاههایی است که بتوانند با اتکا به داده، علم و مسئولیتپذیری اجتماعی، در حل مسائل کشور نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی افزود: وزارت علوم در مسیر استقرار حکمرانی هوشمند قرار گرفته و لازمه تحقق این هدف، ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی منسجم، دادههای پاکیزه و نظام تحلیل دقیق اطلاعات است.
اختصاص سهم مستقل مسئولیت اجتماعی در ارزیابی دانشگاهها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با اشاره به تغییرات جدید در نظام ارزیابی دانشگاهها و مدیران آموزش عالی، از اختصاص سهم مشخصی به موضوع «مسئولیت اجتماعی» خبر داد و گفت: از این پس عملکرد دانشگاهها در حوزه مسئولیت اجتماعی و میزان اثرگذاری آنها در حل مسائل جامعه، در ارزیابی مدیران دانشگاهها لحاظ خواهد شد.
سیماییصراف تصریح کرد: در آییننامههای جدید وزارت علوم، فصل مستقلی برای نقشآفرینی استادان و دانشگاهها در حل مسائل اجتماعی پیشبینی شده و همزمان در نظام ارزیابی مدیران دانشگاهی نیز امتیاز مستقلی به این موضوع اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: از این دوره به بعد، ۱۰ نمره در نظام ارزیابی مدیریت دانشگاهها به عملکرد آنها در حوزه مسئولیت اجتماعی اختصاص پیدا میکند و دانشگاهها باید نشان دهند تا چه اندازه در حل مسائل واقعی جامعه نقشآفرین بودهاند.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه نباید صرفاً نهادی آموزشی و پژوهشی باقی بماند، خاطرنشان کرد: هدف وزارت علوم، تقویت نقش اجتماعی دانشگاهها و تبدیل آنها به مراکز حل مسئله برای کشور و استانها است.
سیماییصراف همچنین از ایجاد سازوکار اجرایی برای تحقق این سیاست خبر داد و گفت: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی طراحی شده و حدود دو هفته قبل نیز از آن رونمایی شد تا روند پیگیری، ارزیابی و هماهنگی فعالیتهای دانشگاهها در این حوزه بهصورت منسجم دنبال شود.
وی تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی دانشگاهها باید از سطح شعار عبور کند و به بخشی از نظام مدیریتی، پژوهشی و آموزشی دانشگاهها تبدیل شود.
ضرورت توسعه جذب دانشجوی خارجی
وزیر علوم با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشگاههای استان زنجان، گفت: با وجود برخی محدودیتها و چالشها، دانشگاه زنجان از توان علمی و آموزشی مناسبی برخوردار است و باید موضوع جذب دانشجوی خارجی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
سیماییصراف افزود: بینالمللیسازی آموزش عالی یکی از سیاستهای مهم وزارت علوم است و دانشگاهها باید از ظرفیتهای منطقهای، علمی و پژوهشی خود برای جذب دانشجویان خارجی بهره بگیرند.
اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای تقویت آزمایشگاههای دانشگاه زنجان
وی همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تقویت آزمایشگاههای دانشگاه زنجان خبر داد و اظهار کرد: اگرچه این میزان اعتبار پاسخگوی همه نیازهای موجود نیست، اما در شرایط فعلی اقدامی ضروری برای ارتقای زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه محسوب میشود.
وزیر علوم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای علمی و تحقیقاتی، خاطرنشان کرد: تقویت آزمایشگاهها نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش، توسعه پژوهشهای کاربردی و افزایش توان علمی دانشگاهها دارد.
