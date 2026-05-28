۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

هدف‌گذاری استفاده ۴۰۰ مدرسه کهگیلویه و بویراحمد از انرژی خورشیدی 

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در طرح توسعه استفاده از انرژی خورشیدی، ۴۰۰ مدرسه در استان به پنل‌های خورشیدی مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح مدرسه شش کلاسه شهید افراشته روستای دارشاهی با حضور معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: در طرح نهضت عدالت آموزشی ۲۱۸ مدرسه برای استان هدف‌گذاری شده بود که از این تعداد ۲۱۰ مدرسه تکمیل یا در حال ساخت و تکمیل هستند.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی مدارس طرح نهضت عدالت آموزشی در استان ۷۶ درصد و در رتبه پنجم کشوری قرار داریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدرسه شش کلاسه شهید افراشته روستای دارشاهی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان با زیربنای ۳۳۵ مترمربع ساخته شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی که از برنامه‌های مورد تاکید ریاست جمهوری است، تصریح کرد: در این طرح مجهز کردن ۴۰۰ مدرسه استان به پنل خورشیدی برنامه‌ریزی شده که مدرسه شهید افراشته به‌عنوان اولین مدرسه‌ای است که همزمان با افتتاح از این ظرفیت استفاده می‌کند.

