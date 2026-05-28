به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح مدرسه شش کلاسه شهید افراشته روستای دارشاهی با حضور معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: در طرح نهضت عدالت آموزشی ۲۱۸ مدرسه برای استان هدفگذاری شده بود که از این تعداد ۲۱۰ مدرسه تکمیل یا در حال ساخت و تکمیل هستند.
وی افزود: پیشرفت فیزیکی مدارس طرح نهضت عدالت آموزشی در استان ۷۶ درصد و در رتبه پنجم کشوری قرار داریم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدرسه شش کلاسه شهید افراشته روستای دارشاهی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان با زیربنای ۳۳۵ مترمربع ساخته شده و در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی با اشاره به طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی که از برنامههای مورد تاکید ریاست جمهوری است، تصریح کرد: در این طرح مجهز کردن ۴۰۰ مدرسه استان به پنل خورشیدی برنامهریزی شده که مدرسه شهید افراشته بهعنوان اولین مدرسهای است که همزمان با افتتاح از این ظرفیت استفاده میکند.
