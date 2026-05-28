کشت ۸ رقم شالی در مزارع میانکاله بهشهر

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای بهرهوری و تحقق اهداف جهش تولید در شالیزارهای شهرستان، طرح مقایسه ارقام شالی در شرایط واقعی کشت و در قطعات ۲۰ مترمربعی (در قالب کرت ۲ در ۱۰ متر) در دهستان میانکاله اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح هشت رقم شامل «کشوری»، «امید»، «ندا»، «تیسا»، ۸۶۱۱، ۸۶۱۶، ۱۰۲ و ۹۵۶ کشت شدهاند تا امکان ارزیابی دقیق شاخصهای رشد، عملکرد و سازگاری با شرایط خاک و اقلیم بهشهر فراهم شود. بازدیدهای میدانی و پایش مستمر این کرتها توسط کارشناسان پهنه و مروجان در حال انجام است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با تأکید بر ضرورت انتقال دانش فنی از مراکز پژوهشی به مزارع خاطرنشان کرد: کارشناسان با ثبت دقیق ویژگیهای رویشی، زمان رسیدگی و مقاومت فنوتیپی این ارقام، بستههای توصیهای عملی متناسب با اقلیم بهشهر تدوین خواهند کرد. نتایج این کار علمی از طریق روزهای انتقال یافتهها و کارگاههای ترویجی در اختیار شالیکاران قرار میگیرد.
حسینی هدف اصلی این طرح را پشتیبانی از تصمیمسازی فنی برای انتخاب رقم مناسب عنوان کرد و گفت: خروجی این پژوهش میدانی، کمک به تعیین ارقام برتر برای منطقه بهشهر است که میتواند بهبود عملکرد در واحد سطح، کاهش ریسک تولید و تقویت برنامههای ترویجی را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد: نتایج نهایی ارزیابی این هشت رقم پس از تکمیل دوره رشد و برداشت و جمعبندی کارشناسی، به عنوان مبنایی برای توسعه کشت ارقام مناسب و دستیابی به اهداف جهش تولید در شالیزارهای بهشهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
