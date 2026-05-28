روایت خبرنگار مهر از اتفاقات امشب در جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه نشانه‌هایی از اقدامات هشداردهنده نیروهای مسلح ایران در جنوب کشور ثبت شد؛ اقداماتی که به گفته منابع مطلع، در چارچوب حفظ امنیت تنگه راهبردی تنگه هرمز صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، یگان‌های عملیاتی مستقر در نزدیکی تنگه هرمز پس از مشاهده چهار شناور متخلف که قصد عبور بدون هماهنگی از مسیر تعیین‌شده را داشتند، اقدام به شلیک اخطار کرده و مانع ادامه حرکت آنها شدند.

همزمان، شنیده شدن صدای انفجار در محدوده منطقه هفت چاه در استان بوشهر توجه ساکنان را جلب کرد. بنا بر بررسی‌های اولیه، احتمال می‌رود این صدا ناشی از مقابله سامانه‌های پدافندی با هواگردهای متخاصم بوده باشد؛ هرچند بررسی‌های تکمیلی همچنان ادامه دارد.

فرماندار جم نیز این موضوع را تایید کرد و گفت: اتفاق امشب در جم مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بود.

در همین حال، هیچ‌یک از منابع میدانی خبرنگار مهر در بندرعباس تاکنون از وقوع رویدادی غیرعادی در سطح شهر خبر نداده‌اند.

با این حال، پیگیری‌های بیشتر خبرنگار مهر حاکی است که صدای شلیک‌هایی در اطراف بندرعباس و تنگه هرمز شنیده شده؛ صداهایی که به گفته منابع آگاه، احتمالاً مربوط به شلیک‌های هشدار یگان‌های دریایی ایران به شناورهای مشکوک بوده است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده‌اند که هرگونه تردد در تنگه هرمز باید با هماهنگی کامل با ایران انجام شود و در برابر هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز یا ماجراجویانه، برخوردی قانونی، قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.