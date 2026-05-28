دیدار باقری با مقامات عالی امنیتی برزیل و مصر در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و «سلسو آموریم» مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور برزیل در این دیدار که در حاشیه چهاردهمین نشست بین المللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو برگزار شد، درباره آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی، وضعیت غرب آسیا و توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت وگو و تبادل نظر کردند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با یوسف علا الدین دبیرکل شورای امنیت ملی مصر دیدار و گفت وگو کرد.



دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی، وضعیت غرب آسیا و چگونگی کمک به تحکیم صلح و ثبات در حوزه پیرامونی، گفت وگو و تبادل نظر کردند.