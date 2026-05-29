به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، بغداد در جدیدترین موضع گیری خود درباره تحولات منطقه بر مخالفت خود با همه اقدامات تهدید کننده امنیت و ثبات کشورهای منطقه تاکید کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه ای بر اهمیت خویشتن داری و جلوگیری از تنش در راستای کاهش آن و تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.

همچنین وزارت خارجه عراق بر لزوم اتکا بر گفتگو و روش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌ها تاکید کرد.

این وزارتخانه بر حمایت عراق از همه تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف جلوگیری از گسترش خشونت و تلاش برای دستیابی به راه حل‌های مسالمت آمیز برای حفظ امنیت و ثبات ملت‌های منطقه تاکید کرد.