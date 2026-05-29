۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۶

تاکید بغداد بر راهکار گفتگو و دیپلماسی برای حل بحران‌ها

بغداد در جدیدترین موضع گیری خود درباره تحولات منطقه بر مخالفت خود با همه اقدامات برای تهدید امنیت و ثبات کشورهای منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، بغداد در جدیدترین موضع گیری خود درباره تحولات منطقه بر مخالفت خود با همه اقدامات تهدید کننده امنیت و ثبات کشورهای منطقه تاکید کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه ای بر اهمیت خویشتن داری و جلوگیری از تنش در راستای کاهش آن و تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.

همچنین وزارت خارجه عراق بر لزوم اتکا بر گفتگو و روش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌ها تاکید کرد.

این وزارتخانه بر حمایت عراق از همه تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف جلوگیری از گسترش خشونت و تلاش برای دستیابی به راه حل‌های مسالمت آمیز برای حفظ امنیت و ثبات ملت‌های منطقه تاکید کرد.

