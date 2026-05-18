راز پرواز پهپادهای کویتی در آسمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، اسناد محرمانه وزارت دفاع عراق نشان میدهد که پهپادهای کویتی اواسط ماه فوریه گذشته وارد آسمان عراق شده و به طور مکرر در حال پرواز در آسمان استان بصره دیده شدهاند.
شبکه تلویزیونی ماهوارهای «العهد» وابسته به عصائب اهل حق اعلام کر که، وزارت دفاع عراق در تاریخ ۲۴ فوریه سندی محرمانه تهیه کرد که نشان میداد در روزهای ۱۶ و ۱۷ فوریه، پهپادهای کویتی هنگام پرواز در آسمان منطقه امقصر در استان جنوبی بصره دیده شدهاند. این سند بر اساس مشاهدات و گزارشهای روزانه فرماندهی نیروی دریایی عراق تهیه شده بود.
بر اساس این سند، پهپادها که تعداد آنها بین ۸ تا ۱۵ عدد بوده است به شکل چند اسکادران که هر اسکادران از ۳ پهپاد تشکیل شده بود از خاک کویت وارد عراق میشدند. این مسئله به مرکز عملیات پدافند هوایی در استان بصره گزارش شده است.
همچنین یک پهپاد از خاک کویت وارد آسمان منطقه امقصر شد و به سوی منطقه آزاد پیش رفت و سپس از نظرها پنهان شد.
در این سند، از محمد شیاع السودانی نخستوزیر وقت و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درخواست شده است با ارسال یادداشتی از سوی وزارت امور خارجه عراق در اعتراض به تجاوزات مکرر از کویت، موافقت کند.
