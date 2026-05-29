فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ضابطان تخصصی از سازمان جهاد کشاورزی در حوزه نظارت بر نانواییها، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت نان، بازرسیها با هدف ارتقای کیفیت تشدید میشود تا این افزایش قیمت بهطور حتم منجر به بهبود کیفیت نیز شود.
وی با تأکید بر اینکه کمفروشی در عرضه نان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، افزود: وزن نان باید دقیقاً مطابق با استانداردهای تعیینشده باشد و هیچ نانوایی نباید کمتر از وزن مصوب، نان عرضه کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با هشدار به متخلفان گفت: افرادی که قصد سوءاستفاده از این شرایط را دارند، باید بدانند که رویکرد جدید نظارتی به سمت برخوردهای غیرنقدی، از جمله پلمب موقت واحدهای متخلف، در حال حرکت است.
زرگوش تصریح کرد: در صورت تکرار تخلف، مجازاتها شدیدتر خواهد شد و امکان تعلیق پروانه کسب و حتی تعطیلی واحد متخلف نیز وجود دارد.
وی همچنین از اجرای بازرسیهای محسوس و نامحسوس در هفته آینده خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شمارههای ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
نظر شما