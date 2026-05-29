واژگونی مرگبار موتورسیکلت در خوراسگان؛ نوجوان ۱۴ ساله جان باخت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارش یک حادثه ویژه ترافیکی مربوط به موتورسیکلت ساعت ۱۷:۴۶ روز گذشته به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در خیابان شریعتی خوراسگان رخ داد که بر اثر آن یک نوجوان پسر ۱۴ ساله جان خود را از دست داد و یک نوجوان پسر ۱۴ ساله دیگر نیز مصدوم شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: پس از اعلام این حادثه، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان فارابی منتقل شد.