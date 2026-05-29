  1. استانها
  2. اصفهان
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

واژگونی پراید در کاشان ۶ مصدوم داشت

واژگونی پراید در کاشان ۶ مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: واژگونی پراید در کاشان شش مصدوم داشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح روز جمعه حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در اتوبان کاشان–اصفهان، محدوده تپه‌های سایپا، به مرکز اورژانس کاشان اعلام شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های قمصر و الغدیر به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه شش نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

کد مطلب 6843744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها