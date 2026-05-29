واژگونی پراید در کاشان ۶ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح روز جمعه حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در اتوبان کاشان–اصفهان، محدوده تپههای سایپا، به مرکز اورژانس کاشان اعلام شد.
وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای قمصر و الغدیر به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.
رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه شش نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه توسط همکاران فوریتهای پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.
نظر شما