تاکید وزرای صنعت ایران و قزاقستان بر افزایش تجارت به ۳ میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک که برای شرکت در اجلاس اوراسیا به شهر آستانه پایتخت جمهوری قراقستان سفر کرده است، روز پنجشنبه با همتای قزاقستانی خود دیدار و گفت و گو کرد.
اتابک در این دیدار، رفع موانع بانکی را کلید اصلی توسعه تجارت فیما بین خواند و اظهار کرد: توافقنامه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه را برای تسهیل مبادلات بینبانکی میان تجار دو کشور فراهم کرده است.
وزیر صمت ایران همچنین با اشاره به آمادگی ایران برای همکاری در زمینههای فولاد، آهن، غلات، روغن، آفتابگردان، کنجاله و انواع مواد معدنی، بر استفاده از ظرفیت مبادلات پایاپای در موارد مقتضی تأکید کرد.
گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی، تاسیس پارکهای علم و فناوری، تبادل تجربیات صنعتی، توسعه لجستیک و حملونقل ریلی و نیز صادرات دوجانبه مواد غذایی از دیگر محورهای مورد توافق طرفین در این نشست اعلام شد.
اتابک با بیان اینکه ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی دو کشور، دستیابی به هدف سه میلیارد دلاری مبادلات تجاری را ممکن ساخته است، از تشکیل کارگروهی تخصصی برای عملیاتی شدن زمینههای همکاری در سطح کارشناسی خبر داد و گفت: معاونتهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به پیگیری شاخههای مختلف همکاریهای ایران و قزاقستان هستند.
این دیدار با هدف بسترسازی برای تحقق چشمانداز مشترک تجاری و بهرهمندی حداکثری از توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام و مقرر شد اقدامات اجرایی در چارچوب کارگروه مشترک پیگیری شود.
گفتنی است، وزیر صمت ایران بهنمایندگی از دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور شرکت در پنجمین اجلاس سران اقتصادی اوراسیا که فردا جمعه هشتم خردادماه در شهر آستانه برگزاری میشود، عازم قزاقستان شده است.
