به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زمانی، معاون عملیات بازار بورس تهران با اشاره به اطلاعیه شماره ۱۴۰۵۰۱۸۰۸ / ۱۸۱ به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، اظهار کرد: ساعت پایان جلسه معاملاتی تمام بازارهای سهام، صندوقهای سهامی و مشتقات آنها در هفته آینده نیز ۱۳:۳۰ خواهد بود.
وی افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، از روز شنبه(۹ خرداد)، زمان معاملات تمام نمادهای معاملاتی در بازار سهام، سرمایهگذاری حرفهای، صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط و همچنین بازار مشتقات آنها، تا پایان هفته آینده با یک ساعت افزایش همراه خواهد بود.
زمانی در پایان خاطرنشان کرد: مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه (۱۶ خرداد)، برای تمام نمادهای سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران قابلیت انجام معامله خواهند داشت.
