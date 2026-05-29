  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

جزئیات تمدید افزایش یک‌ساعته زمان معاملات بورس اعلام شد

جزئیات تمدید افزایش یک‌ساعته زمان معاملات بورس اعلام شد

معاون عملیات بازار بورس تهران از تمدید دوره افزایش یک‌ساعته زمان معاملات بورس تهران خبر داد و گفت: ساعت پایان جلسه معاملاتی تمام بازارهای سهام، در هفته آینده نیز ۱۳:۳۰ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زمانی، معاون عملیات بازار بورس تهران با اشاره به اطلاعیه شماره ۱۴۰۵۰۱۸۰۸ / ۱۸۱ به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، اظهار کرد: ساعت پایان جلسه معاملاتی تمام بازارهای سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات آن‌ها در هفته آینده نیز ۱۳:۳۰ خواهد بود.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از روز شنبه(۹ خرداد)، زمان معاملات تمام نمادهای معاملاتی در بازار سهام، سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط و هم‌چنین بازار مشتقات آن‌ها، تا پایان هفته آینده با یک ساعت افزایش همراه خواهد بود.

زمانی در پایان خاطرنشان کرد: مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه (۱۶ خرداد)، برای تمام نمادهای سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران قابلیت انجام معامله خواهند داشت.

کد مطلب 6843668
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها