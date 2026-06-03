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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

معاملات بازار سهام به روال قبل برمی‌گردد

معاملات بازار سهام به روال قبل برمی‌گردد

بورس تهران با اعلام این خبر که معاملات بازار سهام از شنبه ۱۶ خرداد در بازه ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ انجام می‌شود، افزود: مرحله «معاملات پایانی» (TAL) دوباره از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰ عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق اعلام بورس تهران، از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، زمان معاملات بازار سهام دوباره به بازه ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ بازمی‌گردد و مرحله «معاملات پایانی (TAL) » نیز مجدداً عملیاتی خواهد شد.

مدیریت ارتباطات بورس تهران اعلام کرد ساعت پایان جلسه معاملاتی همه بازارهای سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات آنها از هفته آینده ۱۲:۳۰ خواهد بود.

در اطلاعیه بورس تهران تأکید شده است مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه، مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰ برای تمام نمادهای سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران با درنظرداشتن ملاحظات نظارتی و عملیاتی قابلیت انجام معامله خواهند داشت.

طبق این اطلاعیه، با توجه به ارتقاء سامانه معاملاتی، امکان انجام معاملات TAL در بازار ۳ نمادها فراهم شده، بنا براین تفکیک بازار معاملات پایانی از بازار معاملات عمده، نماد معاملاتی برای انجام معامله در این مرحله، از «نماد۴» به «نماد۳» تغییر خواهد یافت.

کد مطلب 6849200
علی فروزانفر

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