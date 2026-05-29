به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، تازه‌ترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت» جمعه ۸ خرداد در بخش گفتگوی ویژه با عنوان «نقدِ نقد»، میزبان مسعود فراستی و رامتین شهبازی است که به وضعیت نقد سینمایی، جریان‌های تأثیرگذار و معیارهای نقد حرفه‌ای در سینمای ایران می‌پردازند.

در بخش «سینمای ایران» نیز پرونده‌ای با محوریت سریال‌های «سرو، سپید، سرخ» و «اهل ایران» بررسی می‌شود. لیلی عاج و محمد اسفندیاری مهمانان این بخش هستند.

همچنین در بخش «سینمای جهان»، فیلم «The Money Maker» مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و جواد طوسی و رضا صدیق به‌عنوان کارشناسان این بخش حضور دارند.

برنامه «هفت» با اجرای محمدرضا مقدسیان و تهیه‌کنندگی محمد تنکابنی جمعه شب‌ها ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.