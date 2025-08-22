  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

«اتاقک گلی» به «هفت» رسید؛ بررسی پرونده ویژه «سینمای ارگانی»

«اتاقک گلی» به «هفت» رسید؛ بررسی پرونده ویژه «سینمای ارگانی»

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده «سینمای ارگانی» و فیلم‌های «اتاقک گلی» و «شیفت آخر» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت» جمعه ۳۱ مرداد از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، آرش خوشخو و رضا صدیق فیلم سینمایی «اتاقک گلی» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «سینمای ارگانی» نام دارد و مریم پیرکاری (مدیرعامل موسسه تصویرشهر) و محمد ساسان (مدیر تولیدات سینمایی سازمان سینمایی سوره) در این بخش حضور دارند.

امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «شیفت آخر (Late Shift)» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

کد خبر 6567627
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها