به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد به منظور تمهید مقدمات شروع باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص، ساماندهی صحیح منابع، تحقق عدالت در دسترسی و بهبود مستمر کیفیت یادگیری، شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی ابلاغ شد.

متن این ابلاغیه که توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده است به این شرح است؛

با سلام و احترام

ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر جنگ رمضان، در راستای اجرای احکام سند تحول و تمرکز بر پروژه‌های (۱۰۸)، (۱۰۹)، (۱۱۱) و (۱۱۲) نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به‌منظور افزایش بهره‌وری و استفاده کارآمد و اثربخش از ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی برای تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی کشور و مواجهه خردمندانه با پیامدهای آموزشی و تربیتی جنگ تحمیلی و آمادگی کامل برای شروع به‌موقع، آرام و باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ «شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی» با تأکید بر موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱) اولویت تخصیص نیروی انسانی با گروه معلم، مدیر واحدهای سازمانی دولتی، سرپرست خوابگاه و نیروهای کیفیت‌بخشی مدارس شبانه‌روزی است، لذا تا زمانی که نیروی مورد نیاز این فعالیت‌ها تأمین نشده‌اند، اختصاص نیرو به سایر فعالیت‌ها ممنوع است.

۲) تخصیص نیروی انسانی برای اجرای این شیوه‌نامه، در سقف تفاهم‌نامه اداره کل آموزش و پرورش استان و مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری صورت می‌پذیرد.

۳) با ابلاغ این شیوه‌نامه، تمامی رویه‌ها، ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مغایر در حوزه ساماندهی نیروی انسانی، لغو و بلا اثر می‌شود.

۴) مسئولیت اجرای کامل و دقیق شیوه‌نامه، هماهنگی مناطق و بخش‌های مختلف استان و هماهنگی با مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و امور اداری بر عهده مدیر کل استان است.

۵) مسئولیت راهبری، مدیریت و نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه برعهده مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری است.

۶) درخواست کد واحد سازمانی در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۷/۷۱۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صورت می‌پذیرد.