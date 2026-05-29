حاجی بابایی: وحدت باید ملاک عمل همه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت و گویی تلویزیونی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم گفت: رهبر انقلاب در پیام خود می‌فرمایند که مردم در واقع عیار باطنی خودشان را اثبات کردند و جوهره مردم در این جنگ تحمیلی اول و دوم به دنیا نشان داده شد.



وی در ادامه اظهار کرد: جوهره مردم، اراده مردم، قدرت مردم، بزرگی مردم به دنیا نشان داده شد. ارتقای تراز مردم ایران که جلوه خیره کننده در عصاره فضایل ملت که به منصه ظهور رسید؛ این تعریف رهبری از مردم است.این واقعیت هایی است که رهبری به تصویر کشیده اند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت مبعوث شده، تراز ایفای نقش نمایندگان در رابطه با این مردم هستند؛ یعنی نمایندگان باید پشت سر این مردم حرکت کنند. مردم تراز را بالا بردند، نمایندگان هم باید تراز خود را با تراز مردم مساوی کنند. نمایندگان باید در تراز مردم باشند.



وی در ادامه تاکید کرد: اهتمام آحاد ملت یک موهبتی است که ایجاد شد، این موهبت باید باعث شود که از هرگونه اختلاف پرهیز کنیم. وحدت ملاک عمل همه ما باشد، بر اساس این بزرگی که مردم خلق کردند. موهبتی که به جمهوری اسلامی داده شد مبنی بر این ارتقا جایگاه و امنیت مردم و اقتدار مردم و تثبیت نظام و تثبیت ایران یک موهبت الهی است.