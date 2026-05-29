پرداخت ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه‌صغری بزمانی ظهر جمعه در نخستین جلسه کمیته تخصصی اشتغال شهرستان دلگان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ همچنین ۶۷۲ طرح در سامانه رصد اشتغال این شهرستان ثبت شد، در حالی که تعهد اشتغال دلگان در این مدت ۵۳۵ طرح بوده است که در مجموع به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال مورد حمایت قرار گرفت.

مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلگان با اشاره به روند اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی در شهرستان افزود: ثبت فراتر از تعهد اشتغال و حمایت از طرح‌های مشاغل خانگی، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب دلگان در توسعه فرصت‌های شغلی و تقویت کسب‌وکارهای خرد است.

وی ادامه داد: استمرار حمایت از مشاغل خرد و خانگی می‌تواند نقش موثری در افزایش اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی خانوارها در این شهرستان داشته باشد.