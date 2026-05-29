مهرپویان: مردم با اطعام و فضاسازی شهری غدیر را گرامی بدارند

گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی مهرپویان در خطبههای نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنهای اظهار کرد: مردم به دلیل تجربههای گذشته و بدعهدی آمریکا نسبت به مذاکرات نگرانی دارند و این نگرانی قابل درک است.
امام جمعه موقت شیروان با اشاره به مذاکرات گذشته افزود: آمریکا در طول سالهای گذشته نشان داده به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست و همین مسئله موجب بیاعتمادی ملت ایران شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به اعتماد به آمریکا هشدار دادهاند، ادامه داد: مذاکره با دشمنی که سابقه عهدشکنی دارد، نمیتواند منافع ملت ایران را تأمین کند.
حجتالاسلام مهرپویان گفت: مردم ایران هزینههای زیادی برای استقلال و عزت کشور پرداخت کردهاند و اجازه نخواهند داد حقوق ملت نادیده گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیتالله الحرام افزود: مسئله برائت از مشرکین و وحدت جهان اسلام از محورهای مهم این پیام بود.
امام جمعه موقت شیروان با گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل با احیای اسلام ناب محمدی مسیر عزت و استقلال را برای ملت ایران ترسیم کرد و این راه با هدایت رهبر معظم انقلاب ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عید غدیر اشاره کرد و گفت: غدیر بزرگترین عید جهان اسلام است و مردم باید با برگزاری مراسم، اطعام و فضاسازی شهری این عید بزرگ را گرامی بدارند.
