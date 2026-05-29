انسجام ملی و اقتدار دفاعی پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه این هفته، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین جایگاه عید غدیر و معارف ولایت پرداخت و سپس با اشاره به تحولات سیاسی و میدانی کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و مؤلفههای قدرت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنههای مهم کشور حضوری اثرگذار داشتهاند، اظهار داشت: ملت ایران با شعارهای الهامبخش خود، نشان دادهاند که در مسیر ارزشهای دینی و انقلابی ثابتقدم هستند و همین حضور آگاهانه، مایه امید و اقتدار کشور است.
امام جمعه کرج با اشاره به روندهای دیپلماتیک کشور نیز تصریح کرد: مطالبات ملت ایران روشن است و باید بر اساس چارچوبها و اصول مورد تأیید نظام دنبال شود.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد، حفظ عزت ملی و جلوگیری از ورود موضوعات غیرضروری به روند مذاکرات است.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر نقش توان دفاعی کشور در تأمین آرامش و پیشرفت، گفت: اقتدار دفاعی تنها ابزاری برای مقابله با تهدید نیست، بلکه زمینهساز امنیت پایدار، آرامش اجتماعی و فراهم شدن بستر سازندگی و توسعه است.
وی همچنین با قدردانی از هوشیاری نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی و پاسخ بهموقع به هرگونه تعرض، از عوامل اصلی بازدارندگی و صیانت از منافع ملی است.
امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، بر ضرورت مرور اندیشهها و وصیتنامه امام راحل تأکید کرد و گفت: آشنایی با سیره امام و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، برای پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی ضروری است.
وی در پایان، عید سعید غدیر را بزرگترین عید مسلمانان دانست و بر لزوم گسترش و آموزش معارف غدیر به نسلهای آینده تأکید کرد.
