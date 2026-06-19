امام جمعه روانسر: اقتدار ملی پشتوانه دیپلماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملامحمد محمودی در خطبههای نماز جمعه این هفته روانسر با اشاره به اهمیت همبستگی ملی در عبور از چالشهای کشور، اظهار کرد: هر دستاوردی که برای جمهوری اسلامی ایران حاصل میشود، نتیجه تعامل و همافزایی میان مردم، ظرفیتهای داخلی و تلاشهای دستگاه دیپلماسی در صیانت از حقوق ملت است.
وی با اشاره به روند تحولات سیاسی و گفتوگوهای میان ایران و آمریکا، افزود: ملت ایران در سالهای اخیر با تکیه بر صبر، مقاومت و وحدت، در برابر فشارها، تحریمها و تهدیدهای مختلف ایستادگی کرده و نشان داده است که از استقلال، عزت و حقوق قانونی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
امام جمعه روانسر تأکید کرد: هر اقدامی که در عرصه سیاست خارجی انجام میشود، باید در راستای حفظ منافع ملی، صیانت از عزت کشور و تأمین امنیت و آرامش مردم باشد. بیتردید هر موفقیتی که در این مسیر به دست آید، حاصل همراهی ملت، اقتدار نظام و تلاشهای دیپلماتیک خواهد بود.
ماموستا محمودی با بیان اینکه مردم، قدرت ملی و دیپلماسی سه رکن اساسی و مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: اقتدار داخلی پشتوانه اصلی موفقیت در عرصه دیپلماسی است و دستگاه سیاست خارجی نیز با اتکا به این ظرفیت، از حقوق ملت در مجامع بینالمللی دفاع میکند. حضور و حمایت مردم نیز این مسیر را مستحکمتر خواهد کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک در منطقه و جهان، گفت: انتظار میرود گفتوگوها و رایزنیهای سیاسی به کاهش تنشها، جلوگیری از گسترش درگیریها و ایجاد زمینه برای برقراری صلحی پایدار و عادلانه منجر شود.
امام جمعه روانسر با تأکید بر اینکه ملتها بیش از هر زمان دیگری به امنیت، ثبات و توسعه نیاز دارند، خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید برای پایان دادن به جنگها، جلوگیری از تداوم خشونت و حمایت از حقوق ملتها مسئولانهتر عمل کند تا زمینه زندگی همراه با آرامش و امنیت برای همه مردم فراهم شود.
وی در پایان با دعا برای امنیت و آرامش کشورهای منطقه، اظهار کرد: امیدواریم با حاکم شدن عقلانیت، تدبیر و عدالت، شاهد کاهش بحرانها، پایان یافتن درگیریها و استقرار صلح و ثبات در منطقه و جهان باشیم.
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