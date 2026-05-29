دیدار تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران با گالاتاسرای و فنرباغچه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان به منظور برپایی آخرین مرحله اردوی آمادگی خود روز گذشته راهی کشور ترکیه شد.

علی آرزومندی سرپرست و مدیر فنی تیم ملی در مورد این اردو گفت: صبح امروز نخستین تمرین تیم ملی با حضور لژیونرها در سالن برگزار شد و قرار است که ملی پوشان عصر امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم باشگاهی گالاتاسرای بروند.



وی ادامه داد: تا قبل از سفر به کشور تایلند دیدارهای دوستانه دیگری نیز پیش بینی شده است که مجدد فردا برابر گالاتاسرای بازی خواهیم کرد و روز سه شنبه نیز برابر تیم باشگاهی فنرباغچه به میدان می رویم.



سرپرست و مدیرفنی تیم ملی گفت: خوشبختانه ملی پوشان از شرایط خیلی خوبی برخوردار هستند و بازیکنان لژیونری هم که در باشگاه های دیگر کشورها بودند نیز به جمع ملی پوشان اضافه شدند و امروز اولین مرحله تمرین خود را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتند.



محسن طلوعی (اردبیل)، امیررضا احمدی (ایلام)، ابوالفضل جلائی، امید هادی اظهر(تهران)، رضا نیک سیرت (فارس)، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده (گلستان)، وحید سعادت پور (مازندران)، مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی و محمدطاها یار محمدی (مرکزی) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر بهروز سلطانی سرمربی و غلامرضا نامی مربی تیم های ملی تمرین می کنند.



یاسر گیلکی مربی بدنساز، بابک محمدی ماساژور و علی آرزومندی مدیر فنی و سرپرست تیم ملی در این اردو می باشند.



تیم ملی کشورمان پانزدهم خردادماه برای حضور در مسابقات شانس مجدد قهرمانی جهان راهی شهر سوفانبوری تایلند خواهد شد و در گروه B با تیم های لهستان، برزیل و نماینده قاره آفریقا به رقابت می پردازد.



گفتنی است مسابقات شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان 18 تا 22 خرداد ماه برگزار می شود و چهار تیم از این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا صعود خواهند کرد. مسابقات جهانی کانادا اولین گام کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است و نتایج تیم‌های آسیایی در این رقابت‌ها تعداد سهمیه مستقیم و غیرمستقیم قاره کهن را برای پارالمپیک لس‌آنجلس مشخص خواهد کرد.