تیم ملی بسکتبال با ویلچر برابر سنگال پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مسابقات انتخابی جهان از امروز (دوشنبه ۱۸ خرداد) به میزبانی تایلند و در سوفانبوری آغاز شد.

تیم ملی کشورمان برای برگزاری نخستین دیدار خود درگروه B به مصاف سنگال رفت و موفق شد نماینده آفریقا را با نتیجه ۷۷ بر ۲۴ شکست دهد.

برزیل دومین حریف ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران در رقابت های انتخابی جهان است. دیدار با این تیم ساعت ۱۲ (به وقت ایران) روز سه شنبه (۱۹ خرداد) برگزار می شود.

محسن طلوعی، امیررضا احمدی، ابوالفضل جلائی، امید هادی اظهر، رضا نیک سیرت، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده، وحید سعادت پور، مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی و محمدطاها یار محمدی ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران را در رقابت های انتخابی جهان تشکیل می دهند. این تیم با هدایت بهروز سلطانی عازم تایلند شده است.

چهار تیم از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر تایلند سهمیه مسابقات جهانی را کسب می کنند.

مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به میزبانی کانادا برگزار می شود. این رقابت ها اولین گام برای کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است.