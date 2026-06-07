به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بسکتبال با ویلچر انتخابی قهرمانی جهان از روز دوشنبه با حضور ۸ تیم و به میزبانی تایلند آغاز می شود و تا ۲۲ خرداد در سوفانبوری پیگیری خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران همراه با هلند، کره جنوبی، تایلند، ونزوئلا، لهستان، برزیل و سنگال تیم های شرکت کننده در این دوره رقابت ها هستند.

گروه بندی این مسابقات به این شرح است:

گروه A: هلند، کره جنوبی، تایلند و ونزوئلا

گروه B: ایران، لهستان، برزیل و سنگال

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران روز دوشنبه نخستین دیدار خود در این رقابت ها را برابر سنگال برگزار می کند سپس به ترتیب با تیم های برزیل و لهستان رقابت خواهد داشت.

برنامه دیدارهای بسکتبال با ویلچر ایران در رقابت های انتخابی جهان به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

دوشنبه ۱۸ خرداد

ایران - سنگال (ساعت۷:۳۰)



سه شنبه ۱۹ خرداد

ایران - برزیل (ساعت ۱۲)



چهارشنبه ۲۰ خرداد

ایران - لهستان (ساعت۷:۳۰)



محسن طلوعی، امیررضا احمدی، ابوالفضل جلائی، امید هادی اظهر، رضا نیک سیرت، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده، وحید سعادت پور، مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی و محمدطاها یار محمدی ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران را در رقابت های انتخابی جهان تشکیل می دهند. این تیم با هدایت بهروز سلطانی عازم تایلند شده است.

چهار تیم از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر تایلند سهمیه مسابقات جهانی را کسب می کنند.

مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به میزبانی کانادا برگزار می شود. این رقابت ها اولین گام برای کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است.