  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

امام جمعه بندرخمیر: غدیر عید «کمال ایمان» و تجلی «حج مهدوی» است 

امام جمعه بندرخمیر: غدیر عید «کمال ایمان» و تجلی «حج مهدوی» است 

بندرخمیر- امام جمعه شهرستان خمیر، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیرخم، این اعیاد را تجلی‌گاه «کمال ایمان» و نقطه عطف هدایت الهی در مسیر ولایت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، در جمع پرشور نمازگزاران با تبریک دهه امامت و ولایت، اظهار داشت: عید غدیر، عید کمال ایمان است و شرط کامل‌شدن نعمت الهی و هدایت، قرار گرفتن در مدار ولایت می‌باشد.

وی با تأکید بر پیوند غدیر با اندیشه مهدویت تصریح کرد: حج امسال، حجی مهدوی است و امروز عطر وجود منجی بشریت عالم‌گیر شده و تحقق دولت کریمه عن‌قریب رقم خواهد خورد.

خطیب جمعه خمیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حماسه‌سازی تاریخی ملت ایران، خاطرنشان کرد: تجمعات مردمی ملت ایران، تجلی‌گاه یک «بعثت غدیری» بود و انقلاب کبیر بنیان‌گذاری شده توسط امام خمینی (ره) تا انقلاب نهایی حضرت مهدی (عج) ادامه‌دار خواهد بود.

حجت‌الاسلام صالحی در ادامه با هشدار نسبت به فتنه‌های نرم دشمن، از نمازگزاران خواست تا در تجمعات و اجتماعات مراقب توطئه ناامیدی و اختلاف‌افکنی باشند.

وی تأکید کرد: هر سخنی جز روایت فتح و نابودی اسرائیل و آمریکا، به نفع دشمن شکست‌خورده در جنگ نظامی است.

امام جمعه خمیر در پایان با تبیین ابعاد ولایت‌مداری، بر لزوم بصیرت و اتحاد کلمه در برابر جبهه استکبار تأکید کرد و فرمایشات رهبری را نقشه راه این مسیر دانست.

کد مطلب 6843855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها