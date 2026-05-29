به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسفرورین با تبریک دهه امامت و ولایت اظهار کرد: فاصله عید قربان تا عید غدیر و ایام مباهله، از پربرکت‌ترین ایام سال برای شیعیان و مسلمانان است و باید این مناسبت‌ها به‌ویژه عید غدیر در جامعه اسلامی با شکوه هرچه بیشتر گرامی داشته شود.

وی با اشاره به روایاتی درباره عظمت عید غدیر افزود: روز غدیر بزرگ‌ترین عید مسلمانان و شیعیان است و در روایات اهل‌بیت(ع) بر تبریک گفتن، شادمانی، صله‌رحم، ذکر خداوند و رسیدگی به خانواده در این روز تأکید فراوان شده است.

امام جمعه اسفرورین ادامه داد: بر اساس روایات، اعمال نیک در روز عید غدیر دارای پاداشی چند برابر است و حتی روزه این روز فضیلتی بسیار بزرگ دارد، بنابراین خانواده‌ها باید این عید را به نسل جوان و فرزندان خود به‌عنوان روز ولایت و امامت معرفی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات ملی و انقلابی اخیر بیان کرد: این حضور حماسی و مستمر مردم در خیابان‌ها و میادین، نشانه روحیه غدیری ملت ایران و تجلی ولایت‌مداری جامعه اسلامی است.

حسینی خاطرنشان کرد: ملت ایران در این تجمعات با شعارهای دینی و انقلابی نشان دادند که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان ایستاده‌اند و به وعده الهی و نصرت خداوند ایمان دارند.

پیروزی ملت ایران حاصل ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت است

وی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و ملت ایران در میدان مقابله با دشمنان پیروز هستند و این پیروزی حاصل ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت است.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) درباره ملت ایران گفت: امام راحل ملت ایران را از برترین ملت‌های تاریخ دانستند و حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع از نظام، بار دیگر درستی این نگاه را ثابت کرده است.

وی همچنین از برگزاری جشن‌های خیابانی غدیر در اسفرورین خبر داد و افزود: این جشن‌ها طی سال‌های اخیر با مشارکت گسترده مردم برگزار شده و امسال نیز برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری باشکوه مهمانی غدیر انجام شده است.

حسینی تأکید کرد: مردم، هیئت‌ها و موکب‌ها باید برای معرفی فرهنگ غدیر و تبیین جایگاه ولایت در جامعه نقش‌آفرینی کنند و هرکس به اندازه توان خود در این مسیر قدم بردارد.

وی در ادامه با اشاره به سالروز ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل شخصیتی جامع و تأثیرگذار در دوران معاصر بود که توانست اسلام ناب محمدی(ص) را در دوران سلطه تفکرات مادی احیا کند و الگویی جدید از حکمرانی دینی را به جهان معرفی کند.

امام جمعه اسفرورین افزود: امام خمینی(ره) در وجود خود عرفان، سیاست، شجاعت، مردم‌داری، معنویت و مبارزه با استکبار را جمع کرده بود و همین ویژگی‌ها موجب ماندگاری مکتب ایشان شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت‌الله الحرام بیان کرد: این پیام تنها مختص حجاج نبود، بلکه نقشه راهی برای امت اسلامی محسوب می‌شود و بر ضرورت وحدت مسلمانان و مقابله با استکبار جهانی تأکید دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: امروز شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نماد برائت از مستکبران و ادامه مسیر مقاومت در جهان اسلام است و ملت ایران با اقتدار در این مسیر ایستاده است.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس گفت: امروز زمان خدمت و حل مشکلات مردم است و مسئولان و نمایندگان باید از ورود به اختلافات سیاسی و حاشیه‌سازی پرهیز کنند.

امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، همه مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم، حفظ وحدت و تقویت اقتدار کشور تلاش کنند و اجازه ندهند دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.

