امام جمعه بندر خمیر: ایستادگی ملت ایران ریشه در عاشورا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی ظهر شنبه در گفتوگویی رسانهای با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: مکتب عاشورا محدود به یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسهای انسانساز و جریانساز است که در همه دورانها و جغرافیاها الهامبخش آزادیخواهان و ظلمستیزان جهان بوده است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران استمرار راه نهضت امام حسین (ع) است، افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت، عزتخواهی و ظلمستیزی که امروز در ملت ایران مشاهده میشود، ریشه در قیام عاشورا دارد و همین فرهنگ موجب شده است جمهوری اسلامی در برابر همه فشارها، تهدیدها و توطئههای دشمنان با اقتدار ایستادگی کند.
امام جمعه بندرخمیر با اشاره به شباهتهای نهضت عاشورا با دفاعهای ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، تصریح کرد: همانگونه که سیدالشهدا (ع) برای حفظ دین خدا حاضر شد جان خود، خانواده و یارانش را فدای اسلام کند، ملت ایران نیز در عرصههای مختلف با الهام از این مکتب، هزینه مقاومت را پذیرفته و عزتمندانه از آرمانهای خود دفاع کرده است.
عاشورا؛ مکتب عزت و مقابله با ظلم
صالحی با تأکید بر اینکه قیام عاشورا حرکتی عمیق با ریشههای دینی، سیاسی و اجتماعی بود، گفت: امام حسین (ع) هرگز زیر بار بیعت با حکومت نامشروع نرفت و این ایستادگی، مهمترین پیام عاشورا برای همه نسلهاست، پیامی که امروز نیز ملتهای آزاده جهان آن را سرلوحه مبارزه با ظلم و استکبار قرار دادهاند.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی نیز برخلاف بسیاری از انقلابهای دنیا، تنها برای تغییر یک حکومت شکل نگرفت، بلکه با هدف احیای حاکمیت دین، عدالت و ارزشهای الهی به پیروزی رسید و همین مسئله رمز ماندگاری آن در طول بیش از چهار دهه گذشته است.
فرهنگ عاشورا الهامبخش جبهه مقاومت
امام جمعه بندرخمیر با بیان اینکه پیام عاشورا مرزهای جغرافیا را درنوردیده است، خاطرنشان کرد: امروز در یمن، لبنان، فلسطین، غزه و بسیاری از کشورهای جهان، روحیه مقاومت و مقابله با استعمار و استکبار از مکتب امام حسین (ع) الهام گرفته و به الگویی برای ملتهای آزاده تبدیل شده است.
صالحی با اشاره به تأثیر جهانی نهضت عاشورا، افزود: ماندگاری قیام امام حسین (ع) به دلیل اخلاص، فداکاری و قیام برای خداوند متعال است و هر حرکتی که با این انگیزه شکل بگیرد در تاریخ ماندگار خواهد شد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور، گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، صبر، استقامت و توکل بر خداوند، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد و بیتردید ثمرات این ایستادگی، سربلندی و پیروزی بیش از پیش نظام اسلامی خواهد بود.
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