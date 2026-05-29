منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان محیط زیست کشور باید نگاه دقیق‌تر و جدی‌تری به اصفهان داشته باشد زیرا این استان با حجم عظیمی از مسائل زیست‌محیطی روبرو است.

خالی بودن ۵۸ درصد پست‌های محیط‌زیست اصفهان

وی با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی خاطرنشان کرد: ۵۸ درصد از پست‌های سازمان محیط زیست در اصفهان خالی است در حالی که بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی در استان فعال هستند.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: با این تعداد نیروی محدود، انجام پایش دقیق و مستمر آب، خاک و هوا غیرممکن است. از این رو در سفر اخیر رئیس سازمان محیط زیست، از ایشان درخواست شد دستور صدور مجوز جذب نیروی متخصص برای پایش بهتر این فضاهای وسیع را صادر کند.



شیشه فروش تاکید کرد: همچنین تخصیص اعتبارات کافی برای خرید دستگاه‌ها و سیستم‌های سنجش آلاینده‌ها و تجهیزات نظارتی از دیگر مسائل مطرح شده در نشست اخیر با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بود.

۱۹۷۰ واحد صنعتی اصفهان در جنگ چهل روزه آسیب دید

وی با اشاره به اینکه در جنگ چهل روزه یک هزار و ۹۷۰ واحد صنعتی در اثر حملات دشمن آسیب دید، اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ واحد از آنها بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده‌ است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: از دولت و سازمان محیط‌زیست درخواست می‌شود که هرچه سریع‌تر بسته حمایتی ویژه‌ای برای احیای این صنایع تصویب و اجرا کند تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند دوباره روی پا بایستند.



شیشه فروش پیشنهاد داد: برای صنایعی که در زمینه حفاظت از محیط زیست عملکرد مثبتی دارند، بسته تشویقی در نظر گرفته شود به این معنا که اگر صنعتی مصرف آب، گاز و برق خود را بهینه کند و شاخص‌های زیست‌محیطی را بهبود بخشد، وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز در اعمال محدودیت‌ها به آنها کمک کنند و معافیت‌هایی اعطا شود.



وی با بیان اینکه لازم است سازمان محیط زیست بعنوان مدافع اصلی استان اصفهان در کارگروه‌های ملی عمل کند، افزود: از این سازمان انتظار داریم برای احیای زاینده‌رود و جریان دائمی آب در این رودخانه، جدی اقدام کند.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به تالاب گاوخونی اشاره کرد و گفت: حق‌آبه تعیین‌شده این تالاب ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال باید به طور کامل تأمین شود و وزارت نیرو متعهد به اجرای آن شود.



شیشه فروش همچنین فرونشست زمین را یکی از چالش‌های جدی استان دانست و تاکید کرد: راهکار اصلی آن بر اساس مطالعات صورت گرفته تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی با جریان آب در رودخانه زاینده‌رود اصفهان و تغدیه مصنوعی با استفاده از پساب است.

لزوم تخصیص اعتبار به اصفهان و تسهیل نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

وی با بیان اینکه موضوع آلودگی هوای اصفهان باید در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و مقابله با گرد و غبار مطرح شده و قانون هوای پاک با همراهی بسته حمایتی به طور کامل اجرا شود، تصریح کرد: تخصیص اعتبار از صندوق ملی محیط زیست برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده اصفهان ضروری است.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر لزوم اجرای طرح‌های زیست‌محیطی ذوب‌آهن و تبدیل نیروگاه‌ منتظری به سیکل ترکیبی با حمایت سازمان محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: رئیس سازمان محیط زیست باید دستور تشکیل تیم واکنش سریع محیط‌زیست را در سطح کشور و به‌ویژه در اصفهان صادر کند.



شیشه فروش خاطرنشان کرد: این تیم آموزش‌دیده باید بتواند به سرعت به حوادث و مخاطرات زیست‌محیطی مانند آتش‌سوزی‌ها، آلودگی شدید هوا و آب و سایر بحران‌ها واکنش نشان دهد.

وی همچنین پیشنهاد داد: اطلس مخاطرات زیست‌محیطی کشور تهیه شود تا برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش خطر و پاسخ به بحران‌ها انجام گیرد و اعتبارات سالانه به استان‌ها تخصیص یابد.