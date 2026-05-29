۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

برخورد پراید با مانع در اتوبان الغدیر ۸ مصدوم به همراه داشت

تهران- برخورد پراید با مانع در اتوبان الغدیر ۸ مصدوم داشت، اورژانس با ۴ دستگاه امدادی در محل حادثه حاضر شد و مصدومان به بیمارستان رباط‌کریم منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد خودروی پراید با مانع در اتوبان الغدیر، ۸ مصدوم برجای گذاشت.

ساعت ۱۲:۲۷ امروز (۸ خرداد ۱۴۰۵)، حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پراید با مانع در اتوبان الغدیر به سمت کرج، بعد از عوارضی اول، به مرکز ارتباطات و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

به دنبال این گزارش، بلافاصله کارشناسان اورژانس به همراه ۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۸ نفر مصدوم داشت که همگی پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان فاطمهالزهرا (س) رباطکریم منتقل شدند.

