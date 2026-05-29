به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اورژانس تهران برخورد خودروی پراید با مانع در اتوبان الغدیر ۸ نفر مصدوم برجای گذاشت.

در ساعت ۱۲:۲۷ امروز (۱۴۰۵/۰۳/۰۸) حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پراید با مانع در اتوبان الغدیر به سمت کرج، بعد از عوارضی اول به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

به دنبال اعلام این گزارش، بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران همراه ۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۸ نفر مصدوم برجای گذاشت که تمامی آن‌ها پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان تکمیلی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) رباط‌کریم منتقل شدند.