۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

برخورد خودروی پراید با مانع در اتوبان الغدیر ۸ نفر مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اورژانس تهران برخورد خودروی پراید با مانع در اتوبان الغدیر ۸ نفر مصدوم برجای گذاشت.

در ساعت ۱۲:۲۷ امروز (۱۴۰۵/۰۳/۰۸) حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پراید با مانع در اتوبان الغدیر به سمت کرج، بعد از عوارضی اول به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

به دنبال اعلام این گزارش، بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران همراه ۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۸ نفر مصدوم برجای گذاشت که تمامی آن‌ها پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان تکمیلی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) رباط‌کریم منتقل شدند.

محدثه رمضانعلی

