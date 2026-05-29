۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

گسترش خدمات پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی زائران در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری مهر ،بخش امور دینی آستان مقدس عباسی همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، خدمات پاسخگویی به استفتائات و پرسش‌های شرعی زائران را گسترش داد.

شیخ عادل الوکیل، معاون رئیس این بخش، اظهار داشت: بخش امور دینی با هدف ارائه خدمات متنوع به زائران حرم مطهر، فعالیت‌های خود را به‌صورت شبانه‌روزی توسعه داده است.

وی افزود: این خدمات شامل پاسخگویی به استفتائات و مسائل شرعی، ارائه توصیه‌ها و رهنمودهای فرهنگی و دینی به جوانان، و نیز فعالیت ایستگاه‌های راهنمایی مستقر در صحن مطهر و سالن‌های وابسته به بخش امور دینی است.

الوکیل تصریح کرد: این اقدامات در چارچوب فعالیتهای تبلیغی و ارشادی بخش امور دینی و با هدف بزرگداشت مناسبت‌های دینی و ارائه بهترین خدمات به زائران انجام می‌شود

