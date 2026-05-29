توزیع ۳۰ هزار وعده غذایی میان زائران در حرم حضرت عباس(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر،همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، بخش مهمانسرای آستان مقدس عباسی اقدام به توزیع ۳۰ هزار وعده غذایی میان زائران حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) کرد.

سید علی طالب، مسئول واحد آشپزخانه این بخش، اظهار داشت: کارکنان مهمانسرا فرآیند توزیع غذا را میان زائران شهر مقدس کربلا از طریق ایستگاه‌های مستقر در باب بغداد، خیابان قبله حرم مطهر و خیابان الحوراء (س) آغاز کرده‌اند.

وی افزود: مجموع وعده‌های توزیع‌شده به ۳۰ هزار وعده رسیده و این غذاها در قالب‌های متنوع و متناسب با نیاز زائران، در چارچوب طرح خدماتی ویژه عید قربان ارائه شده است.

وی با تأکید بر تلاش مستمر کارکنان این بخش اظهار داشت: پرسنل مهمانسرا با تمام توان در راستای ارائه بهترین خدمات به زائران فعالیت می‌کنند؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ایجاد نظم در ایام عید ایفا می‌کند.