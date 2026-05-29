آغاز دومین روز مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مراسم رسمی یادبود شهدای خانوادۀ امام شهید، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) آغاز شد، مکان مقدسی که پیش‌تر از سوی رهبر شهید «قبلۀ تهران» نام گرفته بود و اینک با نظر مقام معظم رهبری و بیت معظم شهید، میزبان این مراسم معنوی شده است.

در این مراسم یاد شهید زهرا حدادعادل، شهید سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهید زهرا محمدی گلپایگانی که در تجاوز وحشیانه دشمن آمریکائی صهیونی به بیت رهبر معظم انقلاب شهید شدند، گرامی داشته می شود.

این برنامه مردمی در فضایی شبیه روضه‌های حسینیه امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد و با قرائت کلام‌الله مجید، سخنرانی و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت(ع)، نخستین ساعات خود را سپری نمود.

مراسم با حضور گسترده مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در حال برگزاری است.