به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلای بزرگ امام علی (ع) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ابتدای مراسم، مجتبی محمدبیگی آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت خواهد کرد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی درباره ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید سخنرانی خواهد کرد.

در ادامه این مراسم نیز حسن شالبافان با اجرای برنامه مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی خواهد داشت.

روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) از زائران، مجاوران و عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرده است.