به یاد پرچمداری امیرالمومنین در خیبر پرچم را در تجمعات شبانه بچرخانید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حامد کاشانی ،بعد از ظهر جمعه، در مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به رشادت‌های امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خیبر، توصیه‌های مهمی را به مردم میدان‌دار انقلاب ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در جنگ احد، تنها پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) در میدان ماندند، تأکید کرد: در فتح خیبر نیز همین الگو تکرار شد. پیامبر اسلام برای گشودن قلعه خیبر دو روز متوالی فرماندهانی را اعزام کرد که نتوانستند از پس دشمن برآیند و فرار کردند، اما حضرت فرمودند فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که هرگز از جنگ نمی‌گریزد.

کاشانی با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم (ص) به امیرالمومنین (ع) که «می‌خواهم در قیامت در بهشت، علمدار مسلمانان باشی»، از مردم خواست این شب‌ها به یاد پرچمداری حضرت علی (ع) در فتح خیبر، پرچم انقلاب و مقاومت را برافراشته نگه دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساده‌زیستی شهید مصباح‌الهدی باقری اشاره کرد و گفت: منزل این شهید بزرگوار از خانه بسیاری از ما ساده‌تر بود. ایشان همواره تأکید می‌کردند که من مرید رهبر انقلاب (آیت‌الله مجتبی حسینی خامنه‌ای) هستم.