به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: رژیم اسرائیل به‌جای پاسخ‌گویی به درج نهادهای وابسته به آن در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مخاصمات، دبیرکل سازمان ملل را هدف مجازات قرار داده است؛ نشانه‌ای از همان الگوی خطرناک: فرار از پاسخگویی با حمله به نهادهای بین‌المللی.

وی افزود: در غزه و لبنان نیز آتش‌بس برای رژیم اشغالگر به توقف خشونت نینجامیده و به کشتار، بمباران، نقض حاکمیت و جابه‌جایی اجباری ادامه داده است.

غریب آبادی بیان کرد: خشونت جنسی در مخاصمات، هدف‌گیری غیرنظامیان و نقض آتش‌بس باید در چارچوب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و مسئولیت بین‌المللی پیگیری شوند. مصونیت رژیم اشغالگر باید پایان یابد.