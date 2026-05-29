  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

واکنش غریب‌آبادی به قطع رابطه اسراییل با دبیرکل سازمان ملل

واکنش غریب‌آبادی به قطع رابطه اسراییل با دبیرکل سازمان ملل

معاون وزیر خارجه به اقدام رژیم صهیونیستی به قطع روابط خود با دبیرکل سازمان ملل متحد به دلیل قرارگرفتن در فهرست سیاه خشونت جنسی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: رژیم اسرائیل به‌جای پاسخ‌گویی به درج نهادهای وابسته به آن در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مخاصمات، دبیرکل سازمان ملل را هدف مجازات قرار داده است؛ نشانه‌ای از همان الگوی خطرناک: فرار از پاسخگویی با حمله به نهادهای بین‌المللی.

وی افزود: در غزه و لبنان نیز آتش‌بس برای رژیم اشغالگر به توقف خشونت نینجامیده و به کشتار، بمباران، نقض حاکمیت و جابه‌جایی اجباری ادامه داده است.

غریب آبادی بیان کرد: خشونت جنسی در مخاصمات، هدف‌گیری غیرنظامیان و نقض آتش‌بس باید در چارچوب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و مسئولیت بین‌المللی پیگیری شوند. مصونیت رژیم اشغالگر باید پایان یابد.

کد مطلب 6844112
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها