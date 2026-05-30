به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مسعود غیاثیان با بیان اینکه اماس یک بیماری خودایمنی است، اظهار داشت: در این بیماری، سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سیستم عصبی خودی حمله کرده و باعث تخریب آن میشود.
وی افزود: شواهد نشان میدهد شیوع این بیماری در زنان بیش از مردان است و بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سالگی، بیشترین میزان ابتلا را به خود اختصاص داده است.
این متخصص مغز و اعصاب، علائم اماس را بسته به ناحیهای از سیستم عصبی که مورد حمله قرار میگیرد، متفاوت دانست و تصریح کرد: «دوبینی، تاری دید، سنگینی اندامها، عدم تعادل و احساس گزگز در بدن» از جمله شایعترین نشانههای اولیه این بیماری هستند.
غیاثیان همچنین به نقش ویروس AB اشاره کرد و گفت: ابتلای فرد به این ویروس در دوران کودکی که معمولاً با علائمی شبیه سرماخوردگی همراه است، ممکن است در بزرگسالی به زمینهای برای بروز بیماری اماس تبدیل شود.
وی با تاکید بر رابطه مستقیم استرس با تضعیف سیستم ایمنی بدن، خاطرنشان کرد: بحرانهای شدید روحی و چالشهای عصبی میتوانند نقطهی شروعی برای فعلوانفعالات بیماری اماس باشند.
این متخصص مغز و اعصاب، همچنین عواملی نظیر «کمبود نور آفتاب (ویتامین D)، چاقی، مصرف سیگار، الکل و سایر دخانیات» را از عوامل افزایش دهنده ریسک ابتلا به اماس برشمرد.
غیاثیان با رد برخی باورهای عامیانه در خصوص رژیم غذایی بیماران اماس، گفت: این تصور که مصرف مواد غذایی با طبع سرد باعث ابتلا به اماس میشود، کاملاً غلط است. برعکس، مصرف لبنیات از جمله شیر و ماست برای این بیماران ضروری است.
وی تاکید کرد: بیماران اماس رژیم غذایی پیچیدهای ندارند و تنها باید مانند سایر افراد جامعه، مصرف نمک و چربی را محدود کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیماران مبتلا به اماس هیچ محدودیتی برای ازدواج، فرزندآوری، تحصیل و اشتغال ندارند؛ تنها شرط حیاتی برای حفظ کیفیت زندگی این افراد، «تحت نظر پزشک بودن» و «پرهیز از قطع خودسرانه داروها» است. در صورت رعایت پروتکلهای درمانی، ۸۰ تا ۹۰ درصد این افراد، زندگی بدون مشکلی خواهند داشت.
