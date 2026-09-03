به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در ۳۳ حوزه و با حضور ۵ هزار و ۲۰۵ داوطلب برگزار می‌شود.

در این دوره، دفترچه سؤالات آزمون به صورت الکترونیکی و پاسخنامه به صورت کاغذی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان باید از میان چهار گزینه ارائه‌شده برای هر سؤال، گزینه صحیح را انتخاب کنند و پاسخ غلط مشمول نمره منفی نخواهد بود.

در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی، تعداد سؤالات رشته آسیب‌شناسی ۲۰۲ سؤال و زمان پاسخگویی ۳۰۰ دقیقه است. برای سایر رشته‌های تخصصی، ۱۵۲ سؤال در نظر گرفته شده و داوطلبان ۲۴۰ دقیقه فرصت پاسخگویی خواهند داشت.

در آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی نیز تعداد سؤالات ۱۰۲ سؤال و زمان آزمون ۱۶۰ دقیقه است؛ با این حال، رشته‌های نفرولوژی (کلیه بالغین) و جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی دارای ۱۵۲ سؤال و ۲۴۰ دقیقه زمان پاسخگویی هستند.

همچنین نمره دو سؤال اخلاق پزشکی به صورت تأثیر مثبت در آزمون محاسبه خواهد شد.

زمان شروع آزمون در نوبت صبح ساعت ۸ و در نوبت عصر ساعت ۱۴ اعلام شده است.

رشته های نوبت صبح شامل بیماری های داخلی، طب فیزیکی و توانبخشی، طب کار، رادیوانکولوژی، پزشکی ورزشی، پزشکی هسته ای، نفرولوژی، پزشکی پیشگیری و اجتماعی، پزشکی قانونی، پزشکی خانواده، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، زنان و زایمان، ارتوپدی، بیهوشی، روانپزشکی، چشم پزشکی، طب اورژانس، بیماری های پوست، بیماری های مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب و بیماری های عفونی و گرمسیری است.

رشته های نوبت عصر شامل آلرژی و ایمونولوژی بالینی، جراحی قفسه صدری، جراحی عروق و درمان های داخل عروقی، جراحی قلب و عروق، خون و سرطان بالغین، خون و سرطان کودکان، روانپزشکی کودک و نوجوان، روماتولوژی، روماتولوژی کودکان، بیماری های ریه، ریه کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، عفونی کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم بالغین، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، قلب کودکان، کلیه کودکان، گوارش کودکان، گوارش و کبد بالغین، مغز و اعصاب کودکان، مراقبت های ویژه، طب اورژانس کودکان، آسیب شناسی، جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی، بیماری های قلب و عروق، گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردن، جراحی عمومی، رادیولوژی، کودکان و جراحی قلب و عروق است.

تأکید بر رعایت ضوابط و ممنوعیت وسایل الکترونیکی

داوطلبان موظفند از همراه داشتن هرگونه تبلت، هندزفری، کتاب، کاغذ، تلفن همراه، ساعت هوشمند، حتی در حالت خاموش و سایر وسایل ارتباطی، الکترونیکی و رایانه‌ای در جلسه آزمون خودداری کنند. همراه داشتن این وسایل تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

برای همه رشته‌ها یک برگ کاغذ سفید ممهور توسط حراست در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد که داوطلب باید در پایان آزمون، آن را به همراه پاسخنامه تحویل دهد. در صورت نیاز به ماشین‌حساب نیز امکان استفاده از ماشین‌حساب صفحه‌نمایش (Desktop) فراهم است.

افزایش زمان آزمون برای گروه‌های مشمول

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، زمان آزمون کتبی برای جانبازان دارای (۲۵ درصد و بالاتر) تا ۲۵ درصد مدت زمان آزمون قابل افزایش است. این داوطلبان باید اصل کارت جانبازی و تصویر آن را در ابتدای جلسه به مراقب مربوطه ارائه کنند.

همچنین زمان آزمون برای داوطلبان اتباع خارجی که تحت عنوان دانشجوی بین‌الملل مشغول به تحصیل شده‌اند نیز تا ۲۵ درصد مدت زمان آزمون کتبی قابل افزایش خواهد بود و هماهنگی لازم برای اختصاص زمان اضافه با مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می‌شود.

اعلام کلید اولیه و مهلت اعتراض

بر اساس دستورالعمل، کلید اولیه آزمون از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. داوطلبان می‌توانند اعتراض خود به سؤالات و کلید آزمون را صرفاً از طریق فرم اعتراض اینترنتی، از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۳ شهریورماه تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ ثبت کنند.

این دوره از آزمون کتبی گواهینامه، دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، البرز، اهواز، ایلام، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شیراز، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، یاسوج، یزد و دانشگاه های علوم پزشکی سطح شهر تهران برگزار می شود.

آزمون های شفاهی پس از برگزاری آزمون کتبی و برای افرادی که دارای حدنصاب لازم هستند در بازه زمانی روزهای ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه در مراکز اعلام شده با روش هایی از جمله KFP PMP / OSCE MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار خواهد شد.