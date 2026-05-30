منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نتایج ارزیابی خسارات وارده به اماکن مسکونی و تجاری استان اصفهان در جریان حملات جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ارزیابی تعداد ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان انجام شده است.

وی افزود: طبق جمع‌بندی تیم‌های کارشناسی، از مجموع واحدهای ارزیابی‌شده، ۱۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد دارد، ۱۰۳۳ واحد نیازمند تعمیرات کلی است و سایر واحدها در گروه تعمیرات جزئی قرار می‌گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تفکیک خسارات در مرکز استان و سایر مناطق تصریح کرد: خسارات وارده در شهر اصفهان ۱۱ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی و تجاری گزارش شده و در سایر شهرهای استان نیز ۶ هزار و ۸۱۹ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده ثبت و توسط تیم‌های فنی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شیشه‌فروش ادامه داد: در مجموع و با اقدام شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن، همراهی گروه‌های جهادی و خیرین و همچنین مشارکت مالکین، تعمیرات جزئی ۶۰ درصد ساختمان‌های آسیب‌دیده در سطح استان انجام شده است؛ این اقدامات شامل نصب شیشه و پنجره، تعویض یا نصب درب، اجرای کناف و تعمیر دیوارها بوده است.

وی با بیان اینکه روند بازسازی همچنان ادامه دارد، گفت: با افزایش تیم‌های فنی و تقویت هماهنگی‌های اجرایی، تکمیل بازسازی و تعمیرات ساختمان‌های آسیب‌دیده در دستور کار است و عملیات ترمیم و مقاوم‌سازی در واحدهای دارای آسیب‌های شدیدتر نیز با اولویت‌بندی در حال پیگیری و اجراست.