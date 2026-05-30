به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سودان تربیون، نیروهای واکنش سریع در سودان روز جمعه حملات خود را علیه روستاهای غرب شهر بارا واقع در کردفان شمالی از سر گرفتند. این منطقه روز پنجشنبه نیز شاهد حملات خونین با قربانی شدن ده ها غیر نظامی بود.

مسئولان این منطقه اعلام کردند که روز پنجشنبه ۲۰ خودروی جنگی با حمله به روستاهای غرب بارا دست کم ۳۰ تن را قربانی کردند.

عناصر واکنش سریع سودان روز جمعه نیز در سایه قطع وسائل ارتباطی به روستای المره حمله کردند.

مسئولان کردفان شمالی جنایات صورت گرفته توسط عناصر واکنش سریع را محکوم کردند.

لازم به ذکر است از اکتبر ۲۰۲۵، ایالت منطقه کردفان (شمال، غرب و جنوب) صحنه درگیری‌های شدید بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده‌ است.

از آوریل ۲۰۲۳، نیروهای واکنش سریع به دلیل اختلاف بر سر ادغام آنها در نهاد نظامی، با ارتش می‌جنگند که این وضعیت به بروز قحطی در سایه یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان، کشته شدن ده‌ها هزار سودانی و آواره شدن حدود ۱۳ میلیون نفر منجر شده است.