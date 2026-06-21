شورای امنیت نسبت به خطر وقوع جنایت گسترده در سودان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای سازمان ملل متحد، اعضای شورای امنیت این سازمان در بیانیه‌ای مطبوعاتی با ابراز نگرانی شدید نسبت به گزارش‌های مربوط به استقرار گسترده نیروهای واکنش سریع در اطراف شهر الابیض، نسبت به احتمال آغاز حمله زمینی به این شهر هشدار دادند.

اعضای شورای امنیت با اشاره به خطر قریب‌الوقوع وقوع «جنایات گسترده» و کشتار جمعی، از نیروهای واکنش سریع خواستند فوراً حملات خود به الابیض را متوقف کنند.

در این بیانیه اعضای شورای امنیت همچنین نسبت به ادامه خشونت‌ها در سراسر سودان، به‌ویژه گزارش‌ها درباره تشدید درگیری‌ها در ایالت‌های کردفان، ابراز نگرانی عمیق کرده و افزودند که تداوم این وضعیت می‌تواند بحران انسانی را وخیم‌تر کند.

شورای امنیت از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً درگیری‌ها را متوقف کرده و از غیرنظامیان محافظت کنند.

اعضای این شورا همچنین تأکید کردند که تمامی طرف‌ها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشردوستانه، پایبند باشند و مفاد توافق‌شده در «اعلامیه جده» را اجرا کنند.

اعضای شورای امنیت همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به حملات پهپادی نیروهای واکنش سریع به شهر الابیض و افزایش استفاده از پهپادها توسط طرف‌های درگیر در سایر مناطق سودان ابراز نگرانی کردند و خواستار انجام تحقیقات درباره تمامی موارد نقض و تخلفات و پاسخگو کردن عاملان آن شدند.

شورای امنیت بر ضرورت فراهم شدن دسترسی امن، سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد و از همه طرف‌های درگیر خواست عبور ایمن غیرنظامیان را مطابق با قوانین بین‌المللی تضمین کنند.

اعضای شورا همچنین از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواستند از هرگونه مداخله خارجی که به تشدید درگیری و بی‌ثباتی در سودان منجر می‌شود، خودداری کرده و از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار حمایت کنند.

این اعضا همچنین بر لزوم اجرای تعهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۷۹۱ مصوب سال ۲۰۲۵، تأکید کردند.

شورای امنیت در پایان بار دیگر بر تعهد قاطع خود به حاکمیت، استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی سودان تأکید و مخالفت خود را با تشکیل هرگونه نهاد حکومتی موازی در مناطق تحت کنترل نیروهای واکنش سریع اعلام کرد.