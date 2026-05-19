حمله پهپادی به بازاری در سودان؛ ۵۱ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع پزشکی و ۳ شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که حمله پهپادی امروز سه‌ شنبه در بازاری در شهر غبیش در غرب ایالت کردفان در سودان که تحت کنترل شبه‌ نظامیان است، ۲۸ کشته و ۲۳ زخمی برجای گذاشت.

بر اساس ادعای این خبرگزاری، شاهدان عینی در این خصوص گفتند که پهپاد به یک رستوران شلوغ در بازار اصلی شهر برخورد کرد و این حمله را به ارتش سودان نسبت دادند.

چندی قبل نیز شبکه پزشکان سودان از کشته شدن ۲۴ نفر در جریان حمله نیروهای واکنش سریع به یک اتوبوس در کردفان شمالی خبر داده و اعلام کرده بود: نیروهای واکنش سریع یک اتوبوس حامل آوارگان فراری را در کردفان شمالی هدف قرار دادند که شماری از کشته شدگان زن و کودک هستند.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیروهای واکنش سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌ های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.