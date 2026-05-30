جشنواره غذاهای محلی و گردشگری در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کریمی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای بومی، و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و افزایش درآمد روستائیان است.

معاون گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: امسال در آذربایجان شرقی ۸۲ جشنواره با محوریت توسعه گردشگری در روستاها و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: روستای یای شهری به خاطر قرار گرفتن در دامنه غربی سهند و حاشیه رودخانه صوفی چای و داشتن آبشارهای فصلی در این فصل از سال مقصد بسیار خوبی برای حضور گردشگران است.

بخشدار مرکزی مراغه هم هدف از برگزاری این جشنواره را افزایش تعاملات اجتماعی بین گردشگران و جوامع روستایی اعلام کرد.

یوسف امیدی افزود: با برگزاری جشنواره‌های این چنین روستاییان و کشاورزان می‌توانند محصولات تولیدی خود را به راحتی و به صورت مستقیم به گردشگران عرضه کنند.

در این جشنواره انواع غذاهای محلی، تولیدات بانوان روستایی و محصولات کشاورزی در ۳۰ غرفه عرضه شد.