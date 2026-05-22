آغاز سی و یکمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر در «هارنا»

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان‌شرقی، با هدف پاسداشت آیین های بومی و گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، صبح جمعه (یکم خرداد ۱۴۰۵) در روستای نجف تراکمه (قشلاق هارنا) از توابع بخش آبش احمد، شهرستان کلیبر، آغاز به کار کرد.

این رویداد فرهنگی ورزشی با استقبال پرشور جامعه عشایری منطقه و با حضور جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

برنامه های این جشنواره شامل مسابقات ورزش های بومی و محلی، اجرای آیین های سنتی، نمایش صنایع دستی و توانمندی های تولیدی عشایر و نیز برنامه های فرهنگی با محوریت ایثار و شهادت است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در حاشیه آغاز این جشنواره، جامعه عشایری را سرمایه های ارزشمند کشور در حوزه تولید، فرهنگ و امنیت غذایی دانست و بر لزوم توجه ویژه به زیرساخت های معیشتی و رفاهی این قشر تأکید کرد.