به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام رحیمزاده روز جمعه در بازدید از موزه صفوی و مردمشناسی جنوب سهند در بناب گفت: این طرح با پرداخت بیش از ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی در قالب ۸۳ طرح مستقیم برای ۹۰ نفر در این شهرستان اجرا شده است.
وی ادامه داد: در شهرستان بناب یک آموزشگاه صنایعدستی فعال است که بخشی از آموزشهای تخصصی این حوزه را به صورت رایگان برای علاقهمندان ارائه میدهد و نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی و توسعه مهارتهای سنتی ایفا میکند.
رحیمزاده با اشاره به ظرفیتهای متنوع صنایعدستی بناب گفت: رشتههای مختلفی در این شهرستان فعال هستند که مهمترین آنها شامل چاقوسازی سنتی، زیورآلات سنتی، مسگری، دواتگری، چرمدوزی، سفال و سرامیک است و همین تنوع موجب شده بناب به یکی از شهرستانهای پویا و فعال در حوزه صنایعدستی استان تبدیل شود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی آذربایجان شرقی همچنین به عملکرد استانی این حوزه اشاره کرد و افزود: در سطح استان در سال گذشته بیش از ۲۵۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در بخش صنایعدستی جذب و پرداخت شده که منجر به ایجاد یکهزار و ۸۱۰ فرصت شغلی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات از منابع تبصره ۱۸ مشاغل خانگی، سهم وزارت میراثفرهنگی، بنیاد برکت و بنیاد علوی تأمین و در سراسر استان توزیع شده است.
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