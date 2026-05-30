خلیلی: زمان استعلام مالی افراد به کمتر از یک دقیقه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت: دستاوردهای کاهش اطاله دادرسی در مرحله اجرای احکام طی دوره تحول و تعالی قضایی:

کاهش زمان استعلامات وضعیت مالی افراد به کمتر از یک دقیقه با بهره‌گیری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)

کنترل نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام کیفری علی‌رغم افزایش چشمگیر پرونده‌های ورودی نسبت به مدت مشابه دوره قبل

افزایش ۶ درصدی نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام مدنی نسبت به مدت مشابه دوره گذشته

تحقق ۸۳/۴ درصدی نرخ رسیدگی کامل در دیوان عالی کشور، ۱۰۲ درصدی نرخ رسیدگی پرونده در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری و ۹۳ درصدی نرخ رسیدگی کامل در شعب اجرای احکام سازمان قضایی نیروهای مسلح.