به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: این یک ادعا نیست؛ توصیفِ مستندِ عمر حمد، نویسنده ساکن غزه از خانه‌ای است که سقفش بر اثر بمباران ریخته و حالا به قلمروِ موش‌های غول‌پیکری تبدیل شده که وزن‌شان به ۱.۵ کیلوگرم می‌رسد. این روزها در غزه نه تنها اسرائیل که حشرات و حیوانات موذی نیز به جان انسان‌ها افتاده‌ و ته‌مانده جانشان را می‌مکند.

بنا بر اعلام آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی "آنروا"؛ شیوع التهاب‌های پوستی ناشی از افزایش جوندگان و حشرات در نوار غزه، همزمان با ازدحام شدید در اردوگاه‌های آوارگان و وخامت شرایط بهداشتی و زیست‌ محیطی افزایش چشمگیری یافته است. این نهاد اعلام کرد تیم‌های پزشکی آن همچنان در حال درمان هزاران بیمار از میان ۱۲۵ هزار و ۸۵ مورد گزارش‌ شده هستند.

عمر حمد، نویسنده ساکن غزه، در شبکه اجتماعی اینستاگرام با اشاره به شرایط این روزهای غزه نوشت: وضعیت کنونی ما در غزه، از هر آنچه تصورش را بکنید سخت‌تر است. پشه‌ها و حشرات ما را می‌خورند تا جایی که لباس‌هایم از شدت خاراندن پر از خون می‌شود. اما در مورد موش‌ها، من در خانه‌ای نیمه ویران زندگی می‌کنم. نیمی از این خانه در اثر بمباران تخریب شده و پر از صدای صدها موش است که وزن برخی از آن‌ها به ۱.۵ کیلوگرم می‌رسد.

او ادامه داد: بچه‌های ما از ترس شب‌ها خوابشان نمی‌برد. بمباران‌ها همچنان ادامه دارد و نسل‌کشی حتی برای یک روز هم متوقف نشده؛ هر روز قتل عامی صورت می‌گیرد. هر لحظه می‌ترسم که موشکی روی سرم فرود آید.

عمر حمد که تاکنون با انتشار گزارش‌های روز از غزه توانسته توجه مخاطبان جهانی را به فاجعه غیر انسانی در غزه جلب کند، از استمرار گرسنگی اجباری برای ساکنان این منطقه می‌گوید: قحطی ادامه دارد؛ بیش از ۸۵ درصد مردم غزه کاملاً به آشپزخانه‌های غذا وابسته هستند و اسرائیل هنوز به مقادیر بسیار ناچیزی غذا اجازه ورود می‌دهد که حتی برای ۱۰ درصد جمعیت غزه هم کافی نیست. ما از این وضعیت خسته شده‌ایم.

در هفته‌های اخیر پس از برخوردهای وحشیانه رژیم صهیونیستی با کاروان صمود، توجه افکار عمومی دوباره به سمت غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین جلب شد. این کاروان با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های بهداشتی و غذایی به مردم این منطقه به راه افتاده بود.