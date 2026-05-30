میز مطالعات اجتماعی جنگ در وزارت علوم تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی ضمن اعلام تأسیس میز مطالعات اجتماعی جنگ، محمدتقی کرمی را به عنوان دبیر آن منصوب کرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم در این حکم با اشاره به اهمیت بررسی جامع ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی پدیده جنگ و با توجه به تأثیرات عمیق و گسترده آن بر ساختارهای جامعه، سرمایه اجتماعی، هویت ملی و همچنین نظام آموزش عالی کشور و با تأکید بر ضرورت تحلیل راهبردی پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن در حوزه دانشگاه و پژوهش، ضمن اعلام تأسیس «میز مطالعات اجتماعی جنگ» در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در محل مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر محمدتقی کرمی را به عنوان دبیر این میز منصوب کرده است.

در این حکم تأکید شده است که از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی سایر مؤسسات پژوهشی و انجمن‌های علمی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در تحقق اهداف تعیین‌شده و ارتقای مطالعات این حوزه استفاده شود.

